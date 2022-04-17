الحلقة 15 من الاختيار 3: الإرهابي أبو منير يهرب من قبضة السقا



تواصلت الحلقة 15 من مسلسل "الاختيار3"، باجتماع مروان (الفنان أحمد عز) الضابط بالمخابرات العامة مع زملاءه لرصد أحد العناصر الإرهابية الموجودة فى سيناء.



وقام رجال المخابرات الحربية بالتنسيق مع ضابط المخابرات، بوجود أحد التكفيريين يدعى "أبو الوفا" من العراق موجود فى سيناء منذ يومين ويقوم بتخزين سلاح، وطالبهم برصد تحركاته.



في الوقت نفسه، قام الضابط مصطفى (أحمد السقا) بمهاجمة إحدى سيارات خلية إرهابية في سيناء من أجل القبض على قائد التنظيم "ابو منير"، وغضب بشده لعدم تواجده بينهم، وقرر العودة لمراجعة المعلومات من أجل الوصول له.



ويقدم الفنان ياسر جلال شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبان توليه وزارة الدفاع، بينما يجسد الفنان خالد الصاوي فى الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، شخصية القيادي السابق بجماعة الإخوان خيرت الشاطر، وجسد صبري فواز شخصية المعزول محمد مرسي.



ومسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.



يعرض المسلسل يوميا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.