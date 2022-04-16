محافظ كفر الشيخ: رفع 2018 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 2018 طنًا بـ 14 مركزاً ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 379 طنًا، وببرج البرلس 55 طنًا، وبسيدي سالم 155 طنًا، وبسيدي غازي 49 طنًا، وببلطيم 117 طنًا، وبالرياض 115 طنًا، وبالحامول 171 طنًا، وبمصيف بلطيم 42 طنًا، وبقلين 122 طنًا، وببيلا 171 طنًا، وبدسوق 251 طنًا، وبفوه 202 طن، وبمطوبس 162 طنًا، وبمسير 26 طنًا، بإجمالي 2018 طنًا مخلفات.



ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة، ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.



ويأتي ذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.