- لا يمكن أن أمنح تصريحًا لـ حمو بيكا لتقديم فيلم



قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه لا يمكن أن يعتزل العمل النقابي، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يترشح لانتخابات البرلمان.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «العرافة»، الذي تقدمه بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم السبت، أنه من الممكن أن يصدر قرارًا بمقاطعة مهرجانات التكريمات المشبوهة، والتي يشتري فيها الفنانين الجوائز.

ورد على سؤال ما إذا كان من الممكن أن يمنح تصريحًا لمؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، لتقديم فيلم، قائلا إنه لا يمكن ذلك.

ورفض الفنان أشرف زكي تقديم دور زوج الفنانة روجينا في عمل درامي، معقبًا: «لا يمكن، كفاية عليا».

وفي سياق منفصل، أوضح أنه أجرى جراحة كبيرة في المخ عام 2021، لكنه لم يعلن عنها حتى الآن، راويًا: «الموضوع كان تافه جدا، لما اتزحلقت في مهرجان الجونة ونزلت على دماغي عملت أشعة وطلعت تمام، وبعدها بشوية بدأ يجيلي صداع كبير ومش عاوز يروح، ولما روحت أحد مراكز الأشعة الكبرى وعملت أشعة قال لي انت لازم تروح المستشفى حالا لأنك معرض للموت في أي لحظة».

وذكر أنه اكتشف حينها أنه مصابًا بنزيف في المخ، مضيفًا أنه تواصل مع الفنانة نهال عنبر حينها، واقترحت عليه طبيب معين، وخضع لعملية خطيرة حينها.

وأشار إلى أنه لم يعلم بأحد عن هذا الأمر سوى الأسرة ونهال عنبر، قائلا: «كنت داخل وعندي إحساس كبير إني مش هطلع، وبعتت رسالة لأيمن عزب فيها لوكيشن المقابر بتاعتي لأن محدش يعرف مكانها».

ونوه بأنه دخل غرفة العمليات وهو مستسلم للغاية، لكن إيمانه بالله كان قويًا، لافتًا إلى أنه كان في عزلة تامة بعد إجراء العملية الجراحية، بسبب القيود التي وضعها الطبيب.



