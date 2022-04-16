عمرو أديب: زيادة أسعار البنزين أمر طبيعي وليست مفاجأة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن زيادة أسعار البنزين ليست مفاجأة، واصفًا ذلك بالأمر الطبيعي.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر 2"، مساء الجمعة، أنّ سعر النفط العالمي ارتفع بنسبة 2.5% على مستوى العالم، وبالتالي كان متوقعًا أن لجنة التسعير سترفع السعر.

وتابع: "سؤالي كان هتزودوا السعر أد إيه.. كان توقعي إنه يصل إلى 50 قرشًا لكن اللجنة قررت أن تكون الزيادة 25 قرشًا.. زيادة أسعار النفط بسبب الحرب (الروسية الأوكرانية) قادت إلى توقعات بارتفاع أكبر في السعر".

وأشار إلى أن الدولة أعدت موازنتها بسعر يتراوح بين 60 لـ70 دولارًا لبرميل النفط، لكن السعر وصل حاليًا لأكثر من 120 دولارًا.

ولفت إلى أنه ليس من المتوقع أن ينخفض سعر النفط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى إذا انتهت الحرب الروسية الأوكرانية، مذكرا بأن الدولة كانت تعاني من مشكلة ارتفاع الأسعار منذ ما قبل الحرب.