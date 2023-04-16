اتحاد الكرة: سنواجه تجاوزات الجماهير في المدرجات بكل حسم

علق الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، على تجاوزات جماهير فريق الأهلي خلال مباراة فاركو الأخيرة، ضد محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد فريق الزمالك.

وقامت جماهير الأهلي خلال مباراة فاركو، التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، بسب محمود شيكابالا لاعب الفريق الأبيض.

وقال الاتحاد المصري في بيان عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «يثمن الاتحاد المصري لكرة القدم ، الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية من أجل عودة الجماهير للمدرجات سواء في مباريات المنتخبات الوطنية أو الأندية والتي بدأت في التزايد في المناسبات الأخيرة ، وهو ما كان له أطيب الأثر في مساندة الفرق المصرية في المواجهات المختلفة».

وأضاف البيان: «ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التصدي لأي محاولات من شأنها العودة مرة أخري للوراء، من خلال السلوكيات الخارجة من بعض الجماهير ، وفي هذا الإطار هناك محادثات مستمرة بين مجلس ادارة الاتحاد ورابطة الأندية المصرية المحترفة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها في المدرجات والملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة ، من خلال تغليظ العقوبات علي أي سلوكيات خارج النص أو الأطر المتعارف عليها وفقا للوائح المنظمة للمسابقات المختلفة».

وأتم: «ويهيب الاتحاد المصري لكرة القدم ، بجماهير الكرة المصرية العاشقة والذواقة للعبة كرة القدم مساعدة الاتحاد ورابطة الاندية في جهودهما لزيادة أعداد الجماهير في المدرجات من خلال الالتزام بالروح الرياضية وضوابط التشجيع المثالي».