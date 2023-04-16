انقطاع البث عن التلفزيون السوداني الرسمي لأسباب غير واضحة

صرح مراسلون لوكالة رويترز في الخرطوم ودول أخرى، بأن بث التلفزيون السوداني الرسمي انقطع بعد ظهر يوم الأحد، لكن لم يتضح حتى الآن السبب وراء ذلك.

واندلعت اشتباكات صباح أمس في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

وبدأ التصعيد الأخير بإعلان قوات الدعم السريع السودانية، في بيان صباح أمس، أن القوات المسلحة السودانية، هاجمت مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، لافتة إلى أنه تم الرد على الهجوم وتكبيد الجيش السوداني خسائر كبيرة، فضلا عن السيطرة على مطار وقاعدة مروي ومطار الخرطوم.

على صعيد آخر، نفت القوات المسلحة السودانية ما أعلنته قوات الدعم السريع واصفة تصريحاتها بـ"الأكاذيب".