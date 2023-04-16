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أعلنت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الأحد، أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة تصويت الجماهير للاعب الجولة 25 من الدوري الممتاز للموسم الجاري 2022-2023.

ونشرت رابطة الأندية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ترشيح التونسي فراس شواط مهاجم الإسماعيلي بعد تسجيله هاتريك مع فريقه ليقود للفوز على إنبي 3-1.

ورشحت الرابطة ناصر منسي مهاجم الزمالك بعد تسجيله هدفا رائعا في فوز فريقه العريض على حرس الحدود بثلاثية دون رد.

كما رشحت الرابطة التونسي علي معلول نجم الأهلي لجائزة لاعب الجولة بعد تسجيله هدفا وصناعة آخر في فوز المارد الأحمر على فاركو 3-0.

ودخل الكونغولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري ضمن الأسماء المرشحة بعد تسجيله هدفين في فوز زعيم الثغر 3-1 على سموحة، ومواصلة تصدره لقائمة هدافي الدوري الممتاز.