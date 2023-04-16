استدعت وكالة التحقيقات الفيدرالية الهندية رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال اليوم الأحد، لاستجوابه بشأن مزاعم حدوث مخالفات تتعلق بسياسة المشروبات الكحولية الجديدة، في تطور ينذر بتصعيد الصراع السياسي قبل إجراء الانتخابات العامة في الهند العام المقبل.

واستجوب مكتب التحقيقات المركزي أرفيند كيجريوال، وهو معارض رئيسي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لعدة ساعات في تحقيق بشأن فساد يتعلق بسياسة ضرائب المشروبات الكحولية التي اشتبه في محاباتها تجار التجزئة من القطاع الخاص وتم إلغاؤها حاليا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما أدت هذه القضية إلى اعتقال زميل كيجريوال في الحكومة، ونائب رئيس وزراء دلهي السابق مانيش سيسوديا في فبراير الماضي.

ونفى السياسيان ارتكاب أي مخالفات، وتعهد كيجريوال، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الأحد، بمواصلة نضاله ضد القمع.