أكد محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والآمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كل التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، مساء اليوم السبت، يرافقه نائبه، المهندس عمروعثمان وعدد من ممثلي الأجهزة التنفيذية والدينية، لكنائس( القديس نيقولاس، وسانت أوجيني، وماري مرقص، بمدينة بورفؤاد)؛ لتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وشدد المحافظ على أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان.

وأشار إلى أن هذه المناسبات العظيمة تؤكد الوحدة والنسيج الوطني الواحد بين المصريين والذي يتجلى في مشاعر الاحتفال بين جميع أبناء مصر، الذين يحتفلون سويًا في جميع المناسبات والأعياد.