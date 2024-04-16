الأمم المتحدة: استشهاد أكثر من 10 آلاف امرأة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

قدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من عشرة آلاف امرأة استشهدن في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، من بينهن ستة آلاف أم، ما تسبب في يتم 19 ألف طفل، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت الهيئة التابعة للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن الناجيات من القصف والعمليات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قد تشردن وأصبحن أرامل ويواجهن المجاعة، مما يجعل الحرب على غزة أيضا حربا على النساء.

وأشارت إلى أن أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية في غزة لا يستطعن الحصول على الغذاء أو المياه الصالحة للشرب بعد ستة أشهر من الحرب، مع تزايد الأمراض وسط ظروف معيشية غير إنسانية.

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن "الحصول على المياه النظيفة أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للأمهات المرضعات والحوامل، اللواتي لديهن احتياجات مائية يومية أكبر".

يذكر أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 193 يوما ارتفعت إلى 33 ألفا و843 شهيدا، و76 ألفا و575 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.



