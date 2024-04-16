عودة ترامب إلى المحكمة اليوم بعد عدم اختيار أي محلفين في اليوم الأول من محاكمته

من المقرر أن يعود دونالد ترامب إلى المحكمة اليوم الثلاثاء، بعد عدم اختيار أي محلفين في اليوم الأول من محاكمة الرئيس السابق في قضية بشأن دفع أموال غير مشروعة بنيويورك.

وكانت عملية تقليص عدد مئات الأشخاص إلى 12 محلفا فقط وستة بدلاء، قد بدأت يوم أمس الاثنين.

وأحضر القاضي خوان ميرشان، مجموعة أولى مكونة من 96 محلفا محتملا، إلى محكمة مانهاتن الجنائية. وتم استبعاد أكثر من نصف العدد على الفور، بعد أن قالوا إن تحيزهم الشخصي يمنعهم من أن يكونوا منصفين مع ترامب.

ومن المقرر أن يخضع عشرات آخرين لعملية مماثلة اليوم الثلاثاء. أما العدد الباقي فسيواجه فيما بعد استجوابا أكثر تفصيلا من جانب القاضي والمحامين خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن تستمر العملية بأكملها لمدة تصل إلى أسبوعين.

وعندما تم تقديم ترامب باعتباره المدعى عليه، التفت وحدق في المحلفين المحتملين. ويستلزم الامر أن يبقى ترامب في قاعة المحكمة اليوم بأكمله طوال مدة المحاكمة، التي قد تستمر لثمانية أسابيع أخرى بعد اختيار المحلفين. ولن يتم بث وقائع المحاكمة التاريخية على شاشات التلفزيون.

يذكر أن ترامب، الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، متهم بـ 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية كجزء من مخطط يضم محاميه السابق مايكل كوهين لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار. تم دفعها إلى الممثلة الاباحية، ستورمي دانيلز.

وقالت دانيلز إنها حصلت على المال من أجل أن تبقى صامتة بشأن علاقة غرامية كانت تربطها بترامب في عام 2006. واعترف بأنه دفع لها عشية انتخابات عام 2016 لوقف "اتهاماتها الكاذبة والابتزازية" لكنه ينفي حدوث أي علاقة جنسية.

وقام محامو ترامب بعدة محاولات فاشلة لتأجيل المحاكمة بشأن أموال شراء الصمت، وهو تكتيك استخدموه أيضا في القضايا الجنائية الثلاث الأخرى بحق الرئيس السابق.

ويواجه ترامب، الذي دفع ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، عقوبة السجن لمدة أقصاها أربع سنوات في حالة إدانته.