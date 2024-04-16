الفيوم: تنفيذ 10 مشروعات لرصف الطرق بمركزي إطسا ويوسف الصديق

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنفيذ 10 مشروعات لرصف الطرق "خارجية وداخلية" تخدم أهالي قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، منهم 5 طرق بقرى مركز إطسا، ومثلها بقرى مركز يوسف الصديق، في إطار حرص الدولة المصرية لتحسين شبكة الطرق، وتسهيل حركة المركبات، وتيسيرا على المواطنين في تنقلاتهم.

وأوضح أن مشروعات الطرق بمبادرة "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها الآن بقرى مركزى إطسا هى، "طريق إطسا / دائري الفيوم" بطول 4 كم، وطريق "داخلي الغرق قبلي" بطول 3 كم، وطريق داخلي "تادرس / القاسمية" بطول 1كم.

وبلغت أعمال تسوية وتمهيد الطرق الداخلية بقرية قلهانة بإجمالي طول 3.2كم، وأعمال تسوية وتمهيد الطرق الداخلية بمنشية ربيع بقرية قلهانة بإجمالي طول 5كم.

وأضاف "الأنصاري"، أن أعمال الرصف وتمهيد الطرق بقرى مركز يوسف الصديق ضمن مبادرة "حياة كريمة" شملت رصف طريق "المسلات / شكشوك"، وطريق الريان / قارون، وطريق قليون / مدينة ماضي، ورصف الطريق الداخلي بقرية قصر الجبالي، ورصف الطريق الداخلي لقرية قارون، مؤكدا التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من أعمال الرصف في أسرع وقت، وخلال جدول زمني محدد.