تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

• وجاءت الأسعار كالتالي:

تراجع سعر كيلو البلطي 3 جنيهات ليتراوح بين 67 إلى 69 جنيها للكيلو.

استقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

ارتقع سعر سمك البياض 10 جنيهات ليتراوح بين 90 إلى 130 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

تراجع سعر كيلو سمك المكارونة السويسي 10جنيهات ليتراوح بين 85 إلى 125 جنيها.

انخفض سعر سمكة موسى 10جنيهات ليتراوح بين 190 إلى 390 جنيها للكيلو.

وتراجع كيلو السبيط والكاليماري 10جنيهات ليتراوح بين 190 إلى 390 جنيها.

تراجع سعر الكابوريا 20 جنيها ليتراوح بين 40 إلى 210 جنيهات للكيلو.

انخفض سعر كيلو سمك البربون 10 جنيهات ليتراوح بين 65 إلى 85 جنيها.

زاد سعر الجمبري الجامبو 10 جنيهات ليتراوح بين 530 إلى 630 جنيها.

ارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير 20 جنيها ليتراوح بين 100 إلى 250 جنيها.

وارتفع سعر السمك البوري 15 جينها ليتراوح بين 110 إلى 160 جنيها.

وزاد سعر السمك المكاريل 15 جنيها ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.