وكيل الصحة بالوادي الجديد يحيل طبيب وحدة قرية الزيات ورئيس التمريض للتحقيق

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قرر الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إحالة طبيب وحدة قرية الزيات الصحية والصيدلي ورئيس التمريض إلى الشئون القانونية؛ للتقصير في أداء واجبهم الوظيفي، والتنسيق بين الإارة الصحية بمركز بلاط وإدارة التموين الطبي بشأن الرواكد بوحدة الزيات.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة للمنشآت الطبية بمركزي بلاط والداخلة، شملت وحدة الزيات الصحية والمركز الطبي بموط، بحضور الدكتور عاطف البنداري مدير إدارة الرعاية الحرجة والطوارئ بالمديرية، والدكتور باسم خطاب، مدير إدارة الصيدلة، والدكتور عبدالله كامل، مدير الإدارة الصحية بالداخلة، والدكتورة منال مسلم مدير إدارة التمريض.

وأشار هارون، إلى متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوية ومستلزمات الطوارئ وانتظام العمل والانضباط الإداري، والتواصل مع المرضى والمواطنين المترددين على المركز الطبي بمدينة موط بمركز الداخلة لقياس ومدى جودة الخدمات.