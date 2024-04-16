مسئول أمريكي: من الصعب تكرار النجاح في التصدي لهجوم إيران على إسرائيل

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلا عن ثلاثة مصادر وصفها بالمطلعة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد لمجموعة من القادة اليهود الأمريكيين، اليوم الثلاثاء، أن مزيداً من التصعيد مع إيران ليس في مصلحة الولايات المتحدة أو إسرائيل.

ويأتي ذلك بينما تحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدة دول غريبة حليفة لتل أبيب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم التسرع في شن ضربة انتقامية ضد إيران من شأنها أن تؤدي إلى حرب إقليمية.

وقال مسئول أمريكي بارز لـ"أكسيوس" إن التقييم الأمريكي يفيد بأن إيران سترد على أي هجوم إسرائيلي كبير وعلني على الأراضي الإيرانية بجولة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

وأضاف مسئول آخر: "نعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية تكرار النجاح الهائل الذي حققناه يوم السبت بإحباط الهجوم إذ أطلقت إيران المئات من الصواريخ والطائرات بدون طيار مجدداً، والإسرائيليون يعلموا ذلك."

• كواليس اجتماع بلينكن مع قادة يهود أمريكيين

وقال مصدر حضر الاجتماع إن بلينكن لم يقل إنه ينبغي على تل أبيب الامتناع عن الرد على إيران، مشدداً على أن هذا الأمر هو قرار إسرائيل.

وأضاف المصدر: "لكن رسالته كانت: كونوا أذكياء، واستراتيجيين ومحدودي(الرد) قدر الإمكان". وقال بلينكن للقادة اليهود: "القوة والحكمة وجهان لنفس العملة".

ونقل مصدران حضرا الاجتماع عن بلينكن قوله: "لن نخبر إسرائيل أبداً بما يجب أن تفعله"، وأن إدارة بايدن ببساطة تقدم لإسرائيل أفضل نصيحة ممكنة".

وبحسب الموقع الأمريكي، اعتبر بلينكن أن حركة حماس ربما رفضت صفقة تبادل الأسرى الأخيرة؛ لأنها اعتقدت أن الهجوم الإيراني ربما يؤدي إلى صراع إقليمي، ورأى أنه إذ رأت حماس أنه لا توجد حرب إقليمية، ستكون مجدداً تحت ضغط لإبرام الصفقة.

• تفاصيل المكالة الهاتفية مع جانتس

وكان بلينكن قد تحدث هاتفيا، أمس الاثنين، مع بيني جانتس، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، ونقل رسالة مشابهة فيما يتعلق بانتقام إسرائيلي ممكن، وفقا لمصدرين مطلعين.

وقال جانتس، اليوم الثلاثاء، إنه تحدث مع مسئولين أمريكيين كبار على مدار الـ24 ساعة الماضية بشأن الحاجة لأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءً ضد إيران، بما في ذلك فرض مزيد من العقوبات من أجل وقف عدوانها، على حد زعمه.

وأضاف جانتس، خلال مؤتمر للسياسة: "ستعمل إسرائيل مع حلفائها حول العالم لتحقيق ذلك. ستخدم عملية تطبيع إقليمية هذا الهدف"، على حد تعبيره.

وتابع: "ستتحرك إسرائيل بحكمة استراتيجية وترد في الوقت والزمان الذي تختاره.، على حد قوله.

وبحسب "أكسيوس"، تعتبر المكالمة الهاتفية التي جرت بين بلينكن وجانتس، واحدة ضمن سلسلة اتصالات بين كبار المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين خلال الأيام الأخيرة ركزت على خطط إسرائيل للرد على هجوم إيران.