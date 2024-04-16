مرور 877 فردا من معبري رفح وكرم أبوسالم في الاتجاهين وإدخال 201 شاحنة مساعدات لغزة

تواصل عبور الأفراد وشاحنات المساعدات من معبري كرم أبو سالم ورفح البري من الاتجاهين.

وأكد مصدر بشمال سيناء، عبور 877 فردا من الجانبين المصري والفلسطيني، حيث استقبل معبر رفح البري من قطاع غزة 746 فردا، بينهم 513 مواطنا، و9 جرحى، و34 مرضيا، و123 مرافقا، وإندونيسيان، و10 مؤسسة map، و2 من الجسر الفلسطيني الأمريكي، و1 يو كي ميد، و1 أطباء بلا حدود، و7 من مؤسسة فجر، و5 من وفد UN، و4 وفد كادس، و 35 إماراتيا.

وأضاف المصدر، أن 131 فردا غادروا الأراضي المصرية، بينهم 4 فلسطينيين، وحالة وفاة واحدة، و44 إماراتيا، و59 وفدUn، و23 وفد رحمة.

وعبرت إلى قطاع غزة 201 شاحنة مساعدات وبضائع من خلال معبر رفح البري ومعبر كرم ابو سالم.

وأكد مصدر في شمال سيناء عبور 27 شاحنة من معبر رفح البري إلى قطاع غزة تشمل 4 غاز وسولار، و1 بنزين، و8 مواد غذائية، و8 بطاطين، و3 دقيق، و1 خيام.

وأضاف المصدر أنه تم إدخال 174 شاحنة من معبر كرم أبوسالم، منها 57 دقيق، و72 مواد غذائية، و2 مواد تنظيف، و1 ملابس، و21 بطاطين، و4 أدوية، و7 زيت، و1 ألعاب أطفال، و1 حفاظات أطفال، و1 عصائر، و2 عدس، و 1 براميل سولار للمستشفى الإماراتي، وشملت أيضا 4 شاحنات قطاع خاص، تضمنت 2 زيت، و1 صلصة، و1 حفاظات أطفال.