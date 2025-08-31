الكرملين: أوروبا تعرقل جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

قال الكرملين إن القوى الأوروبية تعرقل جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا، وإن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا حتى ترى موسكو علامات حقيقية على أن كييف مستعدة للسلام.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمراسلي وسائل إعلام حكومية إن "حزب الحرب الأوروبي" يواصل عرقلة الجهود الأمريكية والروسية المتعلقة بأوكرانيا.

وأضاف بيسكوف "نحن مستعدون لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية. لكننا لا نرى حتى الآن أي خطوات مماثلة من كييف لتحقيق هذا الغرض. لذلك، سنواصل العملية العسكرية الخاصة"، وفقا لرويترز.

تقول القوى الأوروبية إنها لا تعتقد أن بوتين يسعى لتحقيق السلام في أوكرانيا. وذكر بوتين مرارا أنه مستعد لمناقشة السلام، لكنه شدد على أن روسيا لن تتخلى عن أي من الأراضي التي استولت عليها في أوكرانيا.

وقال أندريه بيلوسوف وزير الدفاع الروسي يوم الجمعة إن الجيش الروسي سرّع وتيرة تقدمه في أوكرانيا، حيث أصبح يسيطر على ما بين 600 إلى 700 كيلومتر مربع شهريا مقارنة مع 300 إلى 400 كيلومتر مربع في بداية العام.