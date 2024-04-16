 مباراة الهلال والعين مهددة بالتأجيل لـ 24 ساعة - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أبريل 2024 12:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مباراة الهلال والعين مهددة بالتأجيل لـ 24 ساعة

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 12:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 12:27 م

باتت مباراة العين الإماراتية والهلال السعودي مهددة بالتأجيل في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان من المقرر أن يحل الهلال ضيفا على العين، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل المباراة يوما واحدا، لتقام غدا الأربعاء وذلك بعدما كان مقرر لها إقامتها اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك في ظل سوء الأحوال الجوية في الإمارات، وهطول أمطار غزيرة على استاد هزاع بن زايد الذي يحتضن المباراة.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن القرار بشكل رسمي خلال فترة قصيرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك