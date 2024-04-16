مباراة الهلال والعين مهددة بالتأجيل لـ 24 ساعة

باتت مباراة العين الإماراتية والهلال السعودي مهددة بالتأجيل في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان من المقرر أن يحل الهلال ضيفا على العين، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل المباراة يوما واحدا، لتقام غدا الأربعاء وذلك بعدما كان مقرر لها إقامتها اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك في ظل سوء الأحوال الجوية في الإمارات، وهطول أمطار غزيرة على استاد هزاع بن زايد الذي يحتضن المباراة.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن القرار بشكل رسمي خلال فترة قصيرة.