تعيين إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس تعيين الكابتن إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي لما يمتلكه من سجل حافل وخبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة الذي جعله أحد أفضل المسئولين عن اكتشاف المواهب في تاريخ الكرة المصرية وأبرز نجومها خلال السنوات الأخيرة وذلك خلال فترة عمله بنادي إنبي وكذلك الإتحاد السكندري.

ووافق الكابتن إمام محمدين على تولي المسئولية بعد مفاوضات مكثفة من جانب الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي تم خلالها وضع إستراتيجية لقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال سياسة النادي بإكتشاف العديد من المواهب لتدعيم الفريق الأول وللمنتخبات الوطنية.