 ميدو: عامر حسين بيطلع لسانه للجميع.. وعلى المسئولين مطالبته بالصمت - بوابة الشروق
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ميدو: عامر حسين بيطلع لسانه للجميع.. وعلى المسئولين مطالبته بالصمت

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 1:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 1:21 ص

يرى أحمد حسام «ميدو» لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية، لا يريد النظر لتطور الدوريات الأخرى.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "عامر حسين بيطلع لسانه للجميع، وهناك إصرارًا على الفشل، ولا يريد النظر لتطور جميع الدوريات حوله".

وأضاف: "لا ألوم عامر حسين، بل ألوم من يصر على استمراره في هذا المنصب.. عامر حسين لا يستطيع الفهم أن الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح أقوى دوري في العالم، ولا يوجد به نادٍ يطلب تأجيل مبارياته".

وتابع: "الأهلي إذا لعب في الدوري الإنجليزي لم يكن ليفضله أحد على ليفربول، الذي شارك في بطولة كأس الرابطة أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية".

وأكمل: "الدوري الإنجليزي لا يوجد به أحدًا يأخذ الأوامر، الأهلي إذا لعب في الدوري الإنجليزي لم يكن ليتم تأجيل أي مباراة له".

وواصل: "العالم تطور في كل مكان، وهناك احترام للمسابقة يأتي من أهل اللعبة، ما تفعله دفع الدوري إلى الهاوية".

وأتم ميدو تصريحاته قائلًا: "على أحد المسئولين في اتحاد الكرة المصري أن يطالب عامر حسين بالصمت، وألا يتحدث كثيرًا في وسائل الإعلام".


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