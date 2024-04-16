الرئيس الإيراني: سنرد بطريقة أكبر وأشمل على أي هجوم إسرائيلي ضدنا

هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده سترد بطريقة أكبر وأشمل من ذي قبل على أي هجوم تشنه إسرائيل وداعموها ضد بلاده.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان علي الخطيب.

ووصف رئيسي الرد الذي نفذته بلاده على إسرائيل في 13 أبريل الجاري، بأنه لم يكن "سوى تحذير ضد تحركات الصهاينة الشريرة"، على حد وصفه.

وأضاف الرئيس الإيراني: "لو أقدم الصهاينة أو مناصروهم على أي خطوة خاطئة، عنده سيدرك هؤلاء المعنى الحقيقي والواسع للرد الإيراني".

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة بدون طيار، في أول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في سفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل الجاري.