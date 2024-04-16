نتنياهو: هناك حاجة لرد إسرائيلي ذكي على الهجوم الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع خاص مع وزراء من حزب الليكود الذي يرأسه، إن الهجوم الصاروخي الإيراني يجب أن يتبعه رد ذكي، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وأفاد مسؤول إسرائيلي بارز، وفقا لتقرير هيئة البث الإسرائيلية، بأن إسرائيل تعهدت بإبلاغ الولايات المتحدة قبل شن أي هجوم مضاد، من أجل منح القوات الأمريكية في المنطقة الوقت الكافي للاستعداد لأي هجوم انتقامي إيراني.

ووفقا للتقرير، يجب أن تنتظر إيران وتترقب موعد الرد الإسرائيلي، كما انتظرت إسرائيل بترقب قبيل شن إيران لهجومها في وقت متأخر من مساء السبت.

كانت إيران، قد شنت ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، بشكل مباشر ليل السبت/الأحد هجوما على إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة وصواريخ كروز. وقد تم صد الهجوم إلى حد كبير.

وصورت إيران الهجوم على أنه انتقام لمقتل ضباط إيرانيين كبار في قصف استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران في سوريا نسب لإسرائيل.

من جانبها، هددت إسرائيل بالرد على الهجوم داخل الأراضي الإيرانية.