مبابي يقود هجوم سان جيرمان أمام برشلونة

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أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمباراة برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-2، ليضع الفريق الكتالوني قدما في نصف نهائي دوري الأبطال.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو التالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديز.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، إيمري.

خط الهجوم: مبابي، ديمبلي، باركولا.