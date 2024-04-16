اليابان تتعهد بالدفع نحو علاقات استراتيجية متبادلة المنفعة مع الصين

تعهدت اليابان بالدفع نحو علاقات استراتيجية ومتبادلة المنفعة مع الصين في تقريرها السنوي عن السياسة الخارجية الذي صدر اليوم الثلاثاء، حتى في الوقت الذي لا يزال فيه البلدان على خلاف حول قضايا مختلفة ، مع الاعتراف بأهمية الحوار.

وجاء في الكتاب الأزرق الدبلوماسي لعام 2024، وهو تقرير سنوي تصدره وزارة الخارجية في اليابان يستعرض السياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية لليابان مع الدول الأخرى، إن اليابان ستعزز "علاقة متبادلة المنفعة قائمة على المصالح الاستراتيجية المشتركة" مع الصين، مستخدمة الصياغة التي شوهدت آخر مرة في تقرير عام 2019، على الرغم من أن الدولة المجاورة تشكل تحديا استراتيجيا كبيرا وغير مسبوق ، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

واتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينج على بناء العلاقات الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة في اجتماعهما في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

ولا تزال التوترات قائمة بين القوتين الآسيويتين بشأن مسائل مثل جزر سينكاكو التي تسيطر عليها طوكيو وتطالب بكين بالسيادة عليها في بحر الصين الشرقي وإطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة في المحيط منذ آب/أغسطس الماضي.

واشتد التنافس بين الصين والولايات المتحدة الحليف الوثيق لليابان بسبب "الأنشطة الاستفزازية" للجيش الصيني قرب تايوان وهي جزيرة تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين إقليما منشقا وتطالب باستعادة السيادة عليها وتوحيدها مع البر الرئيسي بالقوة إذا لزم الأمر.

وأشار التقرير أيضا إلى "مخاوف جدية" بشأن "محاولات الصين لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد" و"سلسلة من الأعمال الخطيرة" في بحر الصين الجنوبي وكذلك أهمية تسريع التعاون الثلاثي بين اليابان والولايات المتحدة والفلبين للتعامل معها.