الأردن يسيّر 75 شاحنة مساعدات غذائية جديدة إلى قطاع غزة

سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، والنداء الإنساني – بريطانيا، والهلال الأحمر القطري، وجمعية يد العون ورحمة حول العالم.

وبحسب قناة «المملكة» الأردنية، تحمل القافلة المكونة من 75 شاحنة، الطرود الغذائية لتعبر جسر الملك حسين نحو معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإيصالها وتسليمها لأهل غزة، وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، أهمية معالجة النقص في المواد الغذائية في قطاع غزة، موضحًا أن الهيئة تعمل على استمرار إدخال المساعدات الغذائية للقطاع، وزيادة حجم المساعدات المرسلة وبأقرب وقت ممكن.

وأضاف الشبلي، أنه ومنذ نهاية شهر رمضان المبارك ودخول عيد الفطر، تم إرسال أكثر من 280 شاحنة من المواد الغذائية الأساسية إلى أهل غزة، ووصل مجموع الشاحنات المرسلة عبر الجسر البري إلى 962 شاحنة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ193 على قطاع غزة.

وأعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33 ألفًا و843 شهيدًا، و76 ألفًا و575 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدًا و110 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وذكرت أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».