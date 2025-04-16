• وسعره تجاوز عالميا 3300 دولار للأوقية

قفزت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بقيمة 120 جنيها، مع مواصله سعر الذهب عالميا كسر الأرقام القياسية ويتجاوز 3300 دولار للأوقية مع تصاعد الحرب التجارية.

وصعد سعر عيار 21 -الأكثر مبيعا في مصر- ليصل إلى 4740 جنيها، مقابل 4620 جنيها فى نهاية تعاملات أمس، وفق موقع آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وبحسب الموقع، ارتفع سعر الجرام عيار 24 إلى 5417 جنيها، كما زاد سعر الجرام عيار 18 إلى 4062 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 960 جنيه، ليصل إلى 37920 جنيها، مقابل 36960 جنيها في نهاية تعاملات أمس.

وحقق الذهب في أسواق الصاغة المحلية مكاسب بقيمة 1020 جنيها فى الجرام الواحد منذ بداية العام الجاري بنحو 27%، متماشيا مع السعر العالمي، حيث بدأ المعدن الأصفر تدوالات العام بسعر 3720 جنيها لجرام عيار 21، إلى أن وصل للمستويات 4740 جنيها حاليا.

وفى الأسواق العالمية، ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعاً بتصاعد الحرب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترمب، ما عزز الإقبال على الأصول الآمنة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الذهب في السوق الفورية بنحو 2.3% إلى 3304 دولارات للأوقية، كما صعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة بأكثر من 2.3% اليوم الأربعاء، بأكثر من 75 دولاراً ليتجاوز حاجز 3316 دولاراً للأوقية لأول مرة، متخطياً بذلك المستوى القياسي السابق الذي سُجل يوم الإثنين الماضي.

في المقابل، تراجع مؤشر بلومبرغ لقوة الدولار بنسبة 0.4% أمام منافسيه، مما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى، وارتفعت أسعار الفضة، في حين سجل كل من البلاديوم والبلاتين انخفاضاً طفيفاً.

وجاء ذلك بعدما تسببت سلسلة من الأخبار المتعلقة بالتعريفات الجمركية في حالة من التقلب الشديد لدى المتداولين، حيث أطلق الرئيس ترمب تحقيقاً حول الحاجة إلى فرض رسوم على المعادن الحيوية.

وينظر إلى الذهب تقليدياً كملاذ آمن للاستثمار في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وسجل مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام الذي قفز خلاله بأكثر من 24% منذ بداية العام، في ظل تصاعد الحرب التجارية التي أثارت مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

من جانبه، قال كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد) تيم ووترر، في تصريحات نقلتها رويترز، "تضافر عوامل مثل انخفاض قيمة الدولار واستمرار العزوف عن المخاطرة يصب في صالح الذهب".

وفي ظل تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت إنفيديا الثلاثاء الماضي، أنها ستتحمل تكاليف 5.5 مليار دولار بعد أن حدت الحكومة الأميركية من صادرات شريحتها للذكاء الاصطناعي (إتش20) إلى الصين.

على الجانب الآخر، أمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بعدم استلام أي شحنات إضافية من طائرات بوينغ، رداً على فرض أميركا رسوماً جمركية 145% على السلع الصينية.

لا تزال البنوك الكبرى متفائلة حيال آفاق الذهب خلال الفصول المقبلة، في ظل استمرار المستثمرين في زيادة حيازاتهم من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ومواصلة البنوك المركزية شراء المعدن.

وتوقع محللون في جولدمان، أن يرتفع سعر الذهب إلى 3700 دولار للأوقية بحلول نهاية هذا العام - مع تحديد الأسعار لتصل إلى 4000 دولار للأوقية بحلول منتصف عام 2026 .