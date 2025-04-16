هونج كونج تعلق خدمات نقل البضائع بالبريد إلى أمريكا

أعلنت خدمة بريد هونج كونج "هونج كونج بوست" اليوم الأربعاء تعليق نقل جميع الطرود التي تحتوي على بضائع إلى الولايات المتحدة ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة على الواردات منخفضة القيمة من الصين وهونج كونج.

وقالت خدمة البريد إنه سيتم وقف إرسال طرود البريد البري على الفور في حين سيتم وقف إرسال طرود البريد الجوي اعتبارا من 27 أبريل.

وقالت "هونج كونج بوست" في بيان :" الولايات المتحدة غير معقولة، فهي تتسلط وتفرض الرسوم الجمركية بشكل تعسفي"، مضيفة أنها "بالتأكيد لن تقوم بجمع أي مما تسمى الرسوم لصالح الولايات المتحدة".

جاء قرار خدمة بريد هونج كونج بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في وقت سابق من الشهر الحالي يقضي بإلغاء معاملة الإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل، اعتبارا من 2 مايو. وقال البيت الأبيض إن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد في مكافحة الشحنات غير المشروعة.

ووفقا للقواعد الأمريكية الجديدة فإن مثل هذه الشحنات ستخضع لرسوم تبلغ 30% من قيمتها أو 25 دولارا كرسم موحد، وتزيد إلى 50 دولارا اعتبارا من أول يونيو.