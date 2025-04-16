رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: استمرار الرسوم الجمركية سيؤدي لارتفاع التضخم بشكل كبير

حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، من أن «الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب، والتي فاقت التوقعات، ترفع معدلات التضخم، وقد تكون آثارها «أكثر استمرارية»، مؤكدا أن «استمرارها سيؤدي لارتفاع التضخم بشكل كبير».

وشدد خلال تصريحات، مساء الأربعاء، على أن إجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة «تبعدنا عن تحقيق أهدافنا» المتمثلة في الحفاظ على مستويات توظيف عالية وموازنة الأسعار، مشيرا إلى أن «للإدارة الأمريكية الجديدة إجراءات اقتصادية كثيرة لا يمكننا التنبؤ بنتائجها».

وأكد أن الرسوم الجمركية «ستؤدي لارتفاع مؤقت في مستويات التضخم»، مجددًا التزامه بالحفاظ على توقعات التضخم على المدى الطويل لتكون ثابتة.

ورأى أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال «بحالة جيدة قوي ومتوازن، ولا يساهم حاليا في التضخم»، متوقعا أن يرتفع معدل البطالة مع التباطؤ المحتمل للاقتصاد.

وأوضح أن خفض تمويل الجامعات الأمريكية سيحمل تداعيات اقتصادية سلبية، معقبا: «لا نعرف بعد قوة تأثير تسريحات العمالة التي تقوم بها إدارة ترامب».

وأضاف أن الواردات القوية في الربع الأول ستؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي، في ظل الانخفاض الحاد في ثقة الأعمال وتزايد عدم اليقين، مشيرا إلى أن «من المرجح أن يتباطأ النمو في الربع الأول من عام 2025».

وفيما يتعلق بالتضخم، ذكر أن أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفعت بنسبة 2.3%، مؤكدا أن التضخم أعلى قليلا من هدف 2%؛ لكنه انخفض بشكل كبير.