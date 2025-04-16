كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات مشتركة على إزالة الألغام في المياه قبالة سواحل جنوب شرق البلاد

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورة بحرية مشتركة في المياه قبالة مدينة بوهانج الساحلية جنوب شرق البلاد.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن الحليفين بدآ التدريب المشترك الذي يستمر تسعة أيام في الخامس من أبريل، لتحسين قدراتهما المشتركة في مجال كسح الألغام، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وشاركت في التدريبات، التي اختتمت أمس الثلاثاء عشر سفن حربية وثلاث مروحيات من الجانبين ، بما في ذلك سفينة كسح الألغام نامبو إم.إل.إس-2 الكورية الجنوبية وسفينة كسح الألغام الأمريكية يو.إس.إس واريور.

وذكرت البحرية أن المشاركين تلقوا تدريبات على زرع الألغام وكشفها وكسحها، وكذلك على تشغيل معدات كسح الألغام.