البديوي: ندعم كل الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اليوم الأربعاء، موقف مجلس التعاون الداعم لكافة الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وعلى رأسها المبادرة التي أطلقتها السعودية من خلال "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين".

وقال البديوي في كلمة بافتتاح الاجتماع الوزراي المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى الذي تستضيفه دولة الكويت، إن المبادرة التي تم الإعلان عنها في نيويورك 26 سبتمبر 2024 بالشراكة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن هذا التحالف شكل نقلة نوعية في الدفع نحو بلورة جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، وهو ما عكسته مستويات التأييد الدولي الواسع التي حظي بها في اجتماعاته المتعاقبة في الرياض وبروكسل وأوسلو والقاهرة ما يعكس تنامي الإرادة الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا كافة الدول التي تؤمن بالسلام العادل إلى الانضمام لهذا التحالف والاعتراف بدولة فلسطين دعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومساهمة في تحقيق سلام شامل ومستدام في منطقة الشرق الأوسط.









