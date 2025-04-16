محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات على مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

وجه أحمد خالد محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية المعنية بمتابعة تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة، وسرعة الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين بهذا الشأن، وتكثيف حملات مشتركة بين جميع الجهات التنفيذية المعنية لمراقبة مواقف السيرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية؛ للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين محافظة الإسكندرية، والإدارة العامة للمرور بالإسكندرية، ومباحث المرور، حيث تم تنفيذ عدة حملات مكبرة لضبط السائقين المخالفين لتسعيرة الركوب، والتي تم خلالها الاستفسار من المواطنين عن التزام السائق بالأجرة المقررة، وتم ضبط السائقين المخالفين وتحرير غرامات فورية لهم.

وأكدت محافظة الإسكندرية، أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، وتستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام (١١٤، ٤٢٣٤١٣١، ٤٢٣٤١٣٢، و٤٢٣٤١٣٣، و٤٢٣٤١٣٤، و٤٢٣٤١٣٥، و٤٢٣٤١٣٦)، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.