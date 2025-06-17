مدرب بورتو السابق يمنح الأهلي روشتة الفوز على بالميراس

شدد جوزيه مورايس المدير الفني السابق لفريق بورتو البرتغالي والمدرب السابق للعديد من الأندية العربية والأوروبية على أن فرص النادي الأهلي في التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم للأندية قائمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس يوم الخميس المقبل في ثاني مواجهات الفريق بالمونديال بعد التعادل مع إنتر ميامي سلبيا في الجولة الأولى.

وقال جوزيه مورايس في تصريحات عبر شاشة قناة الأهلي في برنامج «التريند» :«مباراة الأهلي وبالميراس ستكون صعبة جدا، لأن بطل البرازيل فريق قوي جدا وكان الأقرب للفوز على بورتو، ولكن تعادل بورتو مع بالميراس كان متوقعا».

وأضاف مورايس: «الأهلي فريق قوي ولديه فرصة للفوز على بالميراس بشرط واحد اذا لعب بنفس الأداء الذي ظهر عليه في الشوط الأول أمام إنتر ميامي».