هدف ميلان على رادار الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن وجود إهتمام من أحد أندية الدوري السعودي ،للتعاقد مع مويس كين مهاجم نادي فيورنتينا الإيطالي الذي يستهدف الميلان التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالى.

وقال نيكولو شيرا، خبير الميركاتو عبر حسابه على «إكس»: «هناك نادٍى سعودي يحضر عرضًا ضخمًا من أجل إقناع مويس كين بالانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية».

وواصل أن فيورنتينا يرغب في الاحتفاظ باللاعب ضمن صفوفه في الموسم الجديد، وذلك على الرغم من وجود شرط جزائي بقيمه 52 مليون يورو في عقده يتم تفعيله بداية من شهر يوليو المقبل يسمح له بالرحيل حال دفعه.

وأشارت تقارير إعلامية إلى وجود اهتمام من جانب نادى ميلان بالتعاقد مع مهاجم الفيولا وذلك بناء على رغبة المدير الفني للريسنرورى ماسينليانو اليجرى.