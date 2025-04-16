إبعاد مستشار وزير الدفاع الأمريكي دان كالدويل بسبب تحقيق في تسريبات

تم وضع دان كولدويل، المستشار البارز لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، في إجازة إدارية، وتمت مرافقته خارج مبنى البنتاجون من قبل أفراد الأمن يوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد به مسؤولان في وزارة الدفاع.

وقال المسؤولان إن الإجراء المفاجئ بحق كولدويل مرتبط بتحقيق جار بشأن تسريب غير مصرح به لمعلومات من داخل الوزارة. وطلب المسؤولان عدم كشف هويتهما للتحدث في قضايا تتعلق بالموظفين.



كان كولدويل، وهو من قدامى مشاة البحرية الأمريكية، من بين عدد من كبار المستشارين الذين عملوا بشكل وثيق مع هيجسيث. وتعود علاقته بالوزير إلى فترة قيادة هيجسيث لجمعية "المحاربون القدامى المهتمون بأمريكا"، وهي جمعية غير ربحية واجهت صعوبات مالية خلال فترة قيادته. وبدأ كولدويل العمل فيها عام 2013 مديرا للسياسات، ولاحقا مديرا تنفيذيا.

ولم يكشف المسؤولان عن طبيعة التسريبات قيد التحقيق، لكن يشهد البنتاجون وإدارة الرئيس دونالد ترامب حملة صارمة ضد تسريب المعلومات الحساسة أو المصنفة سرية.