اتهام طبيب في برلين بقتل 15 مريضا يخضعون للرعاية التلطيفية

أعلن المدعي العام الألماني، اليوم الأربعاء، أنه يُشتبه في أن طبيب رعاية تلطيفية في ألمانيا تسبب في وفاة 15 مريضا على الأقل، محذرا من أن هناك المزيد من الحالات التي قد يتم اكتشافها لاحقا.

وتحتجز السلطات الطبيب منذ أغسطس 2024.

وحدد المدعون في البداية هوية 4 ضحايا في القضية، ثم رفعوا العدد إلى 8 ثم إلى 10 ضحايا.

ووجه المدعون تهمة القتل للطبيب، لكنهم قالوا إن التحقيقات في 75 حالة إضافية محتملة لا تزال جارية.

ويُشتبه في أن الطبيب البالغ من العمر 40 عاما ارتكب هذه الجرائم أثناء عمله في فريق تمريض يوفر الدعم للمرضى في مراحلهم النهائية.

وتتضمن لائحة الاتهام 15 حالة حدثت بين 22 سبتمبر 2021 و24 يوليو 2024.

وتفيد اللائحة أنه يُشتبه في أن الطبيب قام بإعطاء "مزيج قاتل من أدوية متنوعة" لـ 12 امرأة و3 رجال.

ومن المقرر إحالة القضية إلى محكمة برلين الإقليمية، في حين تواصل وحدة تحقيق خاصة تابعة لقسم جرائم القتل في مكتب التحقيقات الجنائية بولاية برلين تقييم وثائق خاصة بمرضى الطبيب.