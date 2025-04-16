أبو ريدة يجتمع باللجنة الفنية لاتحاد الكرة

عقد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا موسعًا اليوم مع اللجنة الفنية بالاتحاد، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير عناصر اللعبة والارتقاء بمستوى الكرة المصرية.

وشهد الاجتماع استعراض مقترحات أعضاء اللجنة الفنية، والتي ركزت بشكل خاص على آليات التطوير بداية من قطاعات الناشئين وصولًا إلى المنتخب الأول، إلى جانب مناقشة خطط إعداد المنتخبات الوطنية المختلفة، باستثناء المنتخب الأول.

وتضم اللجنة الفنية لاتحاد الكرة نخبة من نجوم الكرة المصرية السابقين، وهم: حسن شحاتة، محسن صالح، علي أبو جريشة، حلمي طولان، حسن فريد، محمد عمر، أحمد حسن، وعبد الظاهر السقا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي الاتحاد المصري لوضع استراتيجية فنية شاملة تضمن استدامة النجاح ورفع كفاءة العمل الفني داخل المنظومة الكروية.