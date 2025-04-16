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قتل شخص، مساء الأربعاء، عقب 18 غارة شنتها مقاتلات الأمريكية على محافظة صنعاء شمال اليمن، وفق إعلام حوثي.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، عبر منصة إكس: "شهيد إثر غارة للعدوان الأمريكي استهدفت حي النهضة السكني بمديرية الثورة" في صنعاء.

كما أفادت بـ"14 غارة للعدوان الأمريكي على منطقة الحفا في مديرية السبعين بالعاصمة"، بعد أن تحدثت في وقت سابق عن 12 غارة.

المقاتلات الأمريكية شنت أيضا في صنعاء "3 غارات على مديرية بني حشيش" و"غارة مديرية مناخة"، وفق القناة.

وفي محافظة الجوف (شمال)، أفادت القناة بـ"عدوان أمريكي على مديرية الحزم".

وحتى الساعة 20:00 "ت.غ" لم تتوفر إفادة أمريكية في هذا الشأن.

ومنذ 15 مارس الماضي رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 124 مدنيا وإصابة 256 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.