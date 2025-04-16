أكاديمية الفنون تشارك في احتفالية ندوة محفوظ في القلب

تشارك أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، في احتفال وزارة الثقافة المصرية بالأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ، وذلك من خلال احتفالية استثنائية بعنوان "محفوظ فى القلب" لعزة الهوية المصرية، ينظمها المعهد العالي للسينما، ندوة بعنوان "عالم نجيب محفوظ وعبقرية السرد المصري بين السينما والمسرح"، تحت إشراف الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد.



تقام الندوة في الثانية ظهرا غدا الخميس بمدرج "1"، في مقر المعهد في الأكاديمية بمنطقة الهرم، ويحاضر فيها كل من الدكتورة دينا فؤاد أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والدكتورة ياسمين عبدالحسيب الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ويدير الندوة الدكتور أشرف راجح الأستاذ بقسم السيناريو.