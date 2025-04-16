بعثة الأهلي تصل جنوب إفريقيا لملاقاة صن داونز في نصف نهائي دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج، استعدادًا لملاقاة فريق صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقررة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

غادرت بعثة الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي في وقت لاحق من مساء الثلاثاء، متوجهة إلى جنوب إفريقيا لخوض المباراة المرتقبة ضد صن داونز.

رافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، في رحلة الفريق إلى جوهانسبرج.

وكان من المقرر أن تغادر البعثة في الثامنة مساء الثلاثاء، لكن تم تأجيل الرحلة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، وذلك من أجل الحصول على التصريح الخاص بالهبوط في جنوب إفريقيا على متن طائرة خاصة.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، ثم فاز عليه مجددًا بهدف دون رد في مباراة الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.