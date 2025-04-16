إدارة ترامب تقاضي ولاية مين بسبب مشاركة المتحولات جنسيا في منافسات الفتيات

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنها سترفع دعوة قضائية ضد وزارة التعليم وزارة التعليم في ولاية مين؛ بسبب عدم امتثالها لسياسة الحكومة التي تسعى إلى حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في رياضات الفتيات؛ مما يصعد الخلاف بشأن ما إذا كانت الولاية تلتزم بالقانون الفيدرالي الذي يمنع التمييز في التعليم على أساس الجنس.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من النزاع بين الإدارة الجمهورية وحاكمة الولاية الديمقراطية جانيت ميلز، وهو نزاع شهد تهديدات بقطع التمويل الاتحادي الحيوي، وبلغ ذروته بمواجهة في البيت الأبيض، حيث قالت الحاكمة للرئيس: "نتقابل في قاعة المحكمة".

وأعلنت المدعية العامة بام بوندي، الإجراء القانوني، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، إلى جانب رايلي جاينز السباحة السابقة في جامعة كنتاكي، التي أصبحت واجهة علنية للمعارضة ضد مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا.

وذكرت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية في إدارة ترامب، أن الوكالة التعليمية في ولاية مين تنتهك القانون الفيدرالي المعروف باسم "تايتل IX" وهو القانون الذي يمنع التمييز، وذلك من خلال السماح للفتيات المتحولات جنسيا بالمشاركة في فرق الفتيات الرياضية.

ورفض مسئولو ولاية مين الموافقة على تسوية تمنع مشاركة الطلبة المتحولين جنسيا في الرياضة، بحجة أن القانون لا يمنع المدارس من السماح للرياضيين المتحولين جنسيا بالمشاركة.