عبدالفضيل: الأهلي متمسك باسترداد حقه ويطالب بالشفافية في قرارات التحكيم

أكد شريف عبدالفضيل، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن الأهلي متمسك بالحصول على حقوقه، بعيدًا عن تقييم مستواه الفني في الفترة الحالية.

وقال عبدالفضيل في برنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2، إن الأهلي يسعى لاسترداد حقه، مشددًا على أهمية كشف تفاصيل ما دار بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو في اللقطات المثيرة للجدل.

وأضاف أن إصرار الأهلي على الاستماع إلى الحوار بين حكم الـVAR والحكم الرئيسي يأتي من أجل التأكد من مصداقية القرارات التحكيمية، وتحقيق الشفافية الكاملة في إدارة المباريات.

وأوضح أنه من المتوقع أن يكون محمود عاشور قد أبلغ الحكم محمود وفا بوجود ركلة جزاء، وهو ما أدى إلى استدعائه لمراجعة اللعبة واتخاذ القرار النهائي.

وأشار عبدالفضيل إلى أن مثل هذه المواقف تتطلب وضوحًا أكبر من جانب المنظومة التحكيمية، بما يضمن العدالة بين جميع الأندية ويقلل من حالة الجدل القائمة.