محافظ الوادي الجديد تُصدر قرارًا بتكليف مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومديرا لفرع هيئة الأبنية التعليمية

أصدرت محافظ الوادي الجديد حنان مجدي ، قرارًا بتكليف المهندسة إيمان صبر مفتاح مساعدًا للمحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات و المبادرات نقلًا من مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وتعيين المهندسة أسماء بصيط محمد مديرًا لفرع الهيئة وذلك بالتنسيق مع يسري عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وذكرت المحافظة أن القرار يأتي في إطار خطة تصعيد الكوادر الشابة وتأهيل صف ثانٍ من القيادات المؤهلة لقيادة العمل التنفيذي،وتعزيز كفاءة متابعة وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية؛ بما يخدم صالح العمل و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.