سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم قبرص، تقييد الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال أقل من 15 عاما؛ لتحذو بذلك حذو ما قررته اليونان مؤخرا.

وكتب الرئيس نيكوس خريستودوليدس، على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أنه يتعين تطبيق الحد العمري 15 عاما على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية يمثل أولوية قصوى للحكومة.

ومن المقرر دخول هذه القاعدة حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، ولكن خريستودوليدس لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وكان رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد أعلن قانون مماثل مطلع الشهر الجاري.

وينص القانون إلى أنه ابتداء من الأول من يناير 2027، لن يسمح للأطفال أقل من 15 عاما استخدام منصات التواصل الاجتماعي.