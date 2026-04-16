 أكبر من 15 عاما.. قبرص تعتزم تحديد عمر من يمكنه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي - بوابة الشروق
الخميس 16 أبريل 2026 2:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

النتـائـج تصويت

أكبر من 15 عاما.. قبرص تعتزم تحديد عمر من يمكنه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الخميس 16 أبريل 2026 - 1:33 م | آخر تحديث: الخميس 16 أبريل 2026 - 1:33 م

تعتزم قبرص، تقييد الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال أقل من 15 عاما؛ لتحذو بذلك حذو ما قررته اليونان مؤخرا.

وكتب الرئيس نيكوس خريستودوليدس، على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أنه يتعين تطبيق الحد العمري 15 عاما على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية يمثل أولوية قصوى للحكومة.

ومن المقرر دخول هذه القاعدة حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، ولكن خريستودوليدس لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وكان رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد أعلن قانون مماثل مطلع الشهر الجاري.

وينص القانون إلى أنه ابتداء من الأول من يناير 2027، لن يسمح للأطفال أقل من 15 عاما استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك