دمياط تحصد الوسام الذهبي في «بيت العرب»

شهدت جامعة الدول العربية بالقاهرة إعلان نتائج «وسام الخير للمبادرات لعام 2026» في موسمه الثالث، الذي نُظم بالتعاون مع المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية ومؤسسة “مصر الخير”، حيث فازت دمياط بالمركز الأول في مجال المبادرات الثقافية والفنية، بعد حصول الفنان التشكيلي محمد ممدوح رزق على الوسام الذهبي، عقب منافسة ضمت مشاركات من عدة دول عربية.

تصريح خاص للفائز

وأوضح محمد ممدوح رزق، في تصريح خاص للشروق ، إن الفوز يمثل تقديرًا حقيقيًا للعمل الثقافي الذي يجري على أرض الواقع، مؤكدًا أن «المؤسسة» تعمل منذ سنوات على دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة الفنية.



وأضاف «رزق» أن الجائزة تعكس ثقة المؤسسات العربية في التجربة المصرية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير المبادرات الحالية والتوسع بها خارج نطاق المحافظة.

حضور رسمي وإشادات بالمبادرة

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، ومحمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وراندا رزق، إلى جانب عدد من ممثلي جامعة الدول العربية.

تفاصيل الجوائز والمجالات المختلفة

وأكد «رزق» أن المبادرة حظيت بإشادة لجنة التحكيم، نظرًا لقدرتها على الربط بين العمل الثقافي وخدمة المجتمع، وهو ما ساهم في تصدرها فئة المبادرات الثقافية. وكرمت المسابقة 15 فائزًا في مجالات متعددة، من بينها العلوم والتكنولوجيا والعمل التطوعي وذوي الإعاقة والبيئة، حيث حصلت مي البطران على الوسام الذهبي في المبادرات المجتمعية، فيما فاز الأمير فيصل بن عبد الرحمن آل سعود في مجال ذوي الإعاقة.

واختتمت الفعاليات بالتقاط الصور التذكارية للفائزين، وسط تأكيدات باستمرار دعم المبادرات المؤثرة في المجتمعات العربية.