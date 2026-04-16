نائب محافظ مطروح يتفقد مدينتي الحمام والعلمين ومستشفى رأس الحكمة لمتابعة المشروعات ومستوى الخدمات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، جولة ميدانية موسعة شملت مدن الحمام والعلمين ورأس الحكمة، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستوى الخدمات والاستعداد لاستقبال زوار المحافظة.

واستهل نائب المحافظ جولته بمدينة الحمام، يرافقه اللواء محمد إمام، رئيس المدينة، والمهندس محمد العشري، مدير مديرية الطرق، حيث تفقد أعمال تطوير وتوسعة شارع الإسكندرية، مؤكدا على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ لتحقيق السيولة المرورية.

كما عاين مقترح إنشاء كورنيش على البحيرة بشارع الإسكندرية، موجها بدراسة المشروع بشكل متكامل لتعظيم الاستفادة منه كمتنفس حضاري لأهالي المدينة.

وتفقد نائب المحافظ أعمال رصف شارع ماربيلا، مشددا على سرعة الانتهاء وفقا للمواصفات الفنية، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتيسير الحركة المرورية.

وفي مدينة العلمين، أجرى نائب المحافظ جولة يرافقه اللواء أيمن الشيخ، رئيس المدينة، والمهندس مجاهد، مدير فرع الأبنية التعليمية، والدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الصحة، حيث تفقد مستشفى العلمين واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدا استمرار دعم القطاع الصحي وتحسين جودة الرعاية.

واختتم نائب المحافظ جولته بمدينة رأس الحكمة بتفقد المستشفى، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والاطلاع على أعمال التوسعة المقترحة المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.