دافع العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن موقف ناديه في إدارة ملف تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا لاعب الفريق.

قال العامري خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس "نراعي مؤمن زكريا منذ اليوم الأول، ونقدر تماما أنه أسعد جماهيرنا، وكان ركيزة أساسية في تحقيق عدة بطولات، إنها مسؤولية والتزام علينا تجاه كل العاملين بالنادي".

وكشف "لقد استشار رئيس النادي محمود الخطيب أعضاء المجلس في رؤيته لملف مؤمن زكريا، وكان الرأي إيجابيا بالإجماع، ونفذ تماما كل ما اتفقنا عليه".

وتابع "إدارة المال العام لها إجراءات، والشخص نفسه لا ذنب له".

وأتم تصريحاته في هذا الملف "لقد كانت رغبتنا هي تحمل قيمة عقد اللاعب بالكامل، وبالفعل أبلغنا هذه الرغبة لوزارة الرياضة، ولكنه مال عام".

وكان مجلس إدارة الأهلي أعلن عن التوصل لاتفاق مع وزارة الرياضة يقضي بحصول اللاعب على مليون و200 ألف جنيه تصرف على مرتين كل ستة أشهر مساهمة من النادي في تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا.

أما مؤمن زكريا يرغب في تقاضي قيمة عقده بالكامل حتى نهاية 2021 بعدما قامت إدارة النادي بفسخ التعاقد من طرف واحد.