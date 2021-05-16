وزير خارجية ألمانيا يدعو لاتخاذ خطوات لاحتواء التصعيد بين اسرائيل وحماس

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مجددا لاتخاذ خطوات نحو احتواء التصعيد في الشرق الأوسط في ظل النزاع القائم بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال ماس لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن النفس لحماية شعبها من إرهاب حماس الصاروخي".

وتابع الوزير الألماني قائلا: "هناك حاجة ملحة بصورة متزايدة حاليا لـ: أولاً وقف الإرهاب الصاروخي، ثانيًا: إنهاء العنف، ثالثًا: العودة إلى محادثات بشأن اتخاذ خطوات ملموسة لبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وحل الدولتين.".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف هجماته في قطاع غزة بعد شن أكبر هجوم صاروخي حتى الآن من فصائل المقاومة الفلسطينية على تل أبيب. وبحسب بيانات إسرائيل، أطلقت حركة حماس أكثر من 2300 صاروخ على اسرائيل منذ يوم الاثنين الماضي، وهاجمت إسرائيل أكثر من 650 هدفا في قطاع غزة منذ ذلك الحين.

ومن جانبها دعت مرشحة حزب الخضر الألماني لتولي منصب المستشارة، أنالينا باربوك، الحكومة الاتحادية لتكثيف دور الوساطة، وقالت لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد إن هناك حاجة إلى تكثيف المساعي الدبلوماسية عبر الهاتف والاستعانة بمبعوثين خاصين.

وأضافت قائلة: "يجب أيضا إرسال ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة الألمانية إلى المنطقة من أجل القيام بدور الوساطة مع حلفاء وثيقين في تحقيق إنهاء فوري للعنف".