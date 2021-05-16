رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتقادات الموجهة لغارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى شاهقا يستضيف مكاتب إعلامية أجنبية في قطاع غزة.

وزعم نتنياهو لقناة "سي بي اس" التلفزيونية الأمريكية، اليوم الأحد، إن المبنى استضاف "مكتب استخبارات لمنظمة إرهابية فلسطينية (حماس) التي "تدبر وتنظم هجمات إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين"، بحسب وصفه.

وأضاف "لذلك فهو هدف مشروع تماما".

وذكر نتنياهو أن إسرائيل حذرت الموجودين في المبنى قبل شن الهجوم، حسبما قال.

وأضاف "نحن نستهدف منظمة إرهابية تستهدف مدنيين لدينا وتختبئ وراءهم وتستخدمهم دروعا بشرية"، وفقا لقوله.

وتم تدمير برج الجلاء، الذي يضم مكاتب وكالة الأنباء الأمريكية (أسوشيتد برس) ومحطة التلفزيون القطرية قناة الجزيرة، من بين مكاتب إعلامية أخرى، في هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على المبتى يوم أمس السبت.