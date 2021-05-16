وفاة الفنانة نادية العراقية بفيروس كورونا

توفيت الفنانة نادية العراقية، صباح الأحد، عن عمر ناهز الـ57 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت ابنتها مي عبر حسابها على موقع فيس بوك: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ارجوا الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإن إليه راجعون".

كانت الفنانة نادية العراقية قد كشفت منذ أيام عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد قائلة: «هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفه ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثة واتكسرت.. إلى جتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء ييجو البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير».