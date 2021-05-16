«المحامين العرب»: استهداف إسرائيل للمحامين والصحفيين الفلسطينيين لن يثنيهم عن مواصلة النضال

أدان اتحاد المحامين العرب بشدة مواصلة قصف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية المحتلة الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 160 فلسطينيا، من بينهم 39 طفلا و22 سيدة.

وقال الأمين العام للاتحاد الأمين المكاوي بنعيسى، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الاتحاد يتابع عن كثب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من اعتداءات همجية إسرائيلية لا تفرق بين طفل وشاب وشيخ ورجل وامرأة، مناشدا المنظمات الدولية باتخاذ خطوات وقرارت فعالة وحازمة لوضع حد لبطش الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائم الحرب التي يرتكبها في حق الفلسطينيين.

وأدان المكاوي، استهداف الاحتلال للمحامين والصحفيين الفلسطينيين بقصف الأبراج السكنية التي تقع بها مكاتبهم لتصفيتهم، بقصف برج الجلاء بحي الرمال وبرج المشتهى قرب مقر تليفزيون فلسطين وأبراج أخرى مكتظة بالسكان بقطاع غزة، مؤكدا أن هذا الاعتداء لن يثني المحامين والصحفيين الفلسطينيين والعرب عن مواصلة النضال والقيام بواجبهم في الدفاع عن قضيتهم العادلة وفضح المحتل الإسرائيلي أمام العالم.

وقال أمين عام اتحاد المحامين العرب إن "الأمانة العامة تلقت بألم شديد نبأ استشهاد المحامي منيب أبو مصطفى قطاع غزة ‏والشهيد دكتور عيسى برهم‏ والكثير غيرهم من الشهداء ‏الذين تعرضوا لقصف صاروخي من القوات الاحتلال الاسرائيلي الجبانة على كل الجهات من الأراضي الفلسطينية قصد تصفية الشعب الفلسطيني المتمسك ‏بحقوقه المشروعة".

وأضاف " الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ‏تتقاسم الأحزان والآلام مع عائلات الشهداء وتعرب لهم وللنقيب جواد عبيدات نقيب المحامين بفلسطين ‏ومن خلاله إلى مجلس النقابة والجمعية العمومية وإلى كل الشعب الفلسطيني عن أحر التعازي وأصدق المواساة سائلين الله أن يتغمد الشهداء ‏بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين‏ وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.. "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ‏أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون" .. صدق الله العظيم.